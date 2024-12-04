أفلام خاصة بغزة في مهرجان "سينما الحقيقة" الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة لمركز تطوير السينما الوثائقية والتجريبية والرسوم المتحركة، اعلنت أنه سيعرض 22 فيلما قصيرا في مهرجان "سينما الحقيقة" بدورته الثامنة عشرة في القسم الخاص بغزة.

وهذه الافلام هي "من نقطة الصفر، "قصص لم تُروى من غزة" للمخرج رشيد مشهراوي.

فيلم "صور السلفي" للمخرجة ریما محمود

"بلا إشارة" للمخرج محمد الشریف

"سينما أسفة" للمخرج احمد حسونا

«فلاش باك» للمخرج اسلام الزريعي

"اکو" للمخرج مصطفی کولب

"كل شيء جيد" نیدال دامو، «بشرة ناعمة» للمخرج خمیس مشهراوي

"السحر" للمخرج بشار آل بالبیسي، «معلم» لتامر نیجیم

"يوم مدرسي" للمخرج احمد آل داناف

"حمل إضافي" اثر آلاء اسلام ایوب

"جنة جهنم" للمخرج کریم ساتوم

"24 ساعة" للمخرج علاء دامو

"جاد و ناتالي" للمخرج اُوس البنا

"إعادة تدوير" للمخرجة رباب خمیس

«تاکسی وانیسه» للمخرجة اعتماد وشاح

«نذورات» للمخرج مصطفی آل نبیه

«كلا!» للمخرج حنا اعلیو

«فرح و مریم» به للمخرج وسام موسی

"قطع" للمخرج باسل المقوسي

"خارج الإطار" للمخرجة ندا ابو حسنة

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