الحفل الختامي لمهرجان الفارابي الدولي الـ15 بحضور رئيس الجمهوریة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه یعقد مهرجان الفارابي الدولي، سنویا بهدف تحديد وتقديم أفضل المواهب في مجال العلوم الإنسانية والإسلامية، وتقديم أفضل الأعمال والنظريات والأساليب والمشاريع الجديدة في مجال هذه العلوم.

قال بزشكيان ان التصرف بالعدل يحل المشاكل وإذا تمكنا من التعامل بالعدل والإنصاف وإعطاء الناس مناصب بناء على ذلك، فلن تكون هناك مشاكل وستحل المشاكل.

وأكد: العدل أصل من أصول الدين والأنبياء جاءوا ليقيموا العدل. كانت المجتمعات الثانية كلها متشابهة. لقد سعى الأنبياء إلى حل جميع خلافاتنا بالكتاب والتدبير.

وأوضح: كل القهر والظلم في المجتمع هو بسبب انتهاك حقوق الآخرين وهذا بداية الخلاف. إذا كان هناك اختلاف في المجتمع، فذلك لأننا لا نحترم حقوق الآخرين في المجتمع

وتابع الرئيس: من كان عدوا لعباد الله وعاداهم يكون الله له عدوا. إذا لا نكافح الظلم فهذا سينزل عذاب الله أسرع.

وقال الرئيس: إن الله يسمع أصوات المظلومين وان ربك لبالمرصاد، لذا يجب أن نقود المجتمع ونديره إلى مكان لا توجد فيه مشاكل ونستطيع أن نعيش معاً في عدالة وإنصاف.

وتابع: عندما نختلف فقد أضعنا الحق، لذلك أتمنى منكم أيها الباحثون أن تعملوا بجد لبناء مجتمع بالأخلاق والتشبه بالله يقوم على العدل والإنصاف وأن تساعدونا في بناء مجتمع هكذا.

ويحضر هذا الحفل، وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات الأكاديمية والعلمية.

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