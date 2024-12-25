قاليباف يعزي رئيسة الجمعية الوطنية لأذربيجان بضحايا سقوط طائرة الركاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في نص الرسالة التي وجهها محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ما يلي:

"السيدة صاحبة غفاروا"

السيدة رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان

السلام عليكم؛

لقد تلقيت ببالغ الأسى والحزن نبأ سقوط طائرة الركاب التابعة لبلادكم، والذي أدى إلى فقدان أرواح عدد من مواطنيكم.

وبهذه المناسبة، أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى معاليكم وأسر الضحايا وأعضاء مجلس النواب وحكومة دولة جمهورية أذربيجان الصديقة والشقيقة، وأسأل الله العلي القدير أن يرحم الضحايا ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته والصبر والسلوان لذويهم.