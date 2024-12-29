اتفاقيات جديدة بين إيران وأذربيجان لحركة الركاب والبضائع

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه في اجتماع ثنائي في مكتب جمارك أستارا عقد لأول مرة بحضور كافة مسؤولي الجمارك الحدودية المشتركة لإيران وأذربيجان تحت إشراف مرتضى خودسياني - مدير عام مكتب التعاون الدولي للجمارك - تم إبرام الاتفاقيات اللازمة بهدف مواصلة التعاون وتحسين الإجراءات الجمركية وأهمية تبادل المعلومات، والمزيد من التنسيق لتسهيل التجارة بين البلدين.

وبحسب هذا التقرير، توصل خودسياني - المدير العام لمكتب التعاون الدولي لجمارك جمهورية إيران الإسلامية - وبهروز غليف - النائب الأول لرئيس اللجنة الحكومية لجمارك جمهورية أذربيجان - إلى اتفاق في 11 فقرات في المفاوضات التي سيتم تنفيذها بعد التوقيع النهائي من قبل الجمارك الحدودية المشتركة في البلدين.

وقد قبل الجانب الأذربيجاني اقتراح الجانب الإيراني بقبول الحافلات والركاب المترددين من حدود بيليه سوار بين البلدين خلال النهار.

كما ان الجانب الإيراني اقترح نقل البضاعة على شكل حاوية وتم الاتفاق على أن تكون بداية التبادل الإلكتروني للمعلومات وشهادة (CMR) معتمدة ومختومة من قبل جمارك الجانب الأذربيجاني.

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