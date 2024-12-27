العميد سريع: نفذنا بنجاح عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون بيافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان له اليوم الجمعة أكد الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع أن الوحدة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت بنجاح عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون بيافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي".

وكشف العميد سريع انه "هاجمنا بطائرة مسيرة هدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بنجاح، واستهدفنا سفينة سانتا أورسولا في بحر العرب شرقي جزيرة سقطرى".

وتأتي عمليات القوات المسلحة اليمنية انتصاراً للشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة ورداً على العدوان الأمريكي الإسرائيلي على اليمن.

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