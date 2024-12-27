السيد حسن الخميني: إسرائيل دائما تستغل اطماع المسلمين تجاه بعضهم البعض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن الخميني وصف فلسطين القضية الأولى للعالم الإسلامي الليلة الماضية خلال لقاء مع مفتي كرواتيا "عزيز حسنوفيتش" الذي كان حاضرا في جماران وقال: "إن العالم الإسلامي مع أحداث غزة والحرب في لبنان واستشهاد السيد حسن "نصر الله" والحالات المريرة في سوريا، أصبح معقدا للغاية؛ بالطبع، أنا على دراية بتاريخ العلاقات السورية التركية، لقد استغلت تركيا، بأنانية شديدة وغير مسؤولة، الظروف الضعيفة التي سببتها القضية الفلسطينية.

وأضاف: لا أعتقد أن القضية السورية ستحل بسهولة ولا أعتقد أن الدول المنخرطة فيها ستلعب دورا بسهولة، ولكننا نأمل ألا تكون النتائج المقبلة أكثر لصالح إسرائيل. لقد استغلت إسرائيل دائمًا اطماع بعض المسلمين تجاه بعضهم البعض.

وواصل حفيد الإمام الخميني تسمية قضية غزة بأنها القضية الأولى للعالم الإسلامي وتحدث عن ضرورة إبقائها حية لدى جميع المسلمين وذكّر علينا أن نقف ضد الانقسام الشيعي السني في قضايا المسلمين، والتعامل الديني والعرقي مع القضايا .

وفي النهاية شكر المفتي حسنوفيتش على اهتمامه بالقضية الفلسطينية.

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