وزير الخارجية الايراني يلتقي الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون في بكين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايراني مع "نورلان يرماك باييف" في بكين يوم السبت.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء سبل تطوير العلاقات واستخدام الطاقات المتوفرة لدى المنظمة لتعزيز الاقتصاد في الدول الأعضاء,

هذا ووصل عراقجي إلى بكين يوم الجمعة بدعوة من نظيره الصيني في زيارة تستغرق يومين.

وخلال هذه الرحلة، التقى وزير الخارجية الايراني مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي وناقش معه توسيع العلاقات الثنائية,

ولدى وصوله إلى بكين أوضح عراقجي أهداف رحلته إلى الصين، وقال: "إن الهدف الأساسي من هذه الرحلة هو إجراء مشاورات في مجال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية مع السلطات الصينية".

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