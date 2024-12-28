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٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:١٤ ص

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الصيني في بكين

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الصيني في بكين

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي زار بكين بدعوة رسمية من وزير الخارجية الصيني، مع وانغ يي اليوم (السبت).

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، الخميس، عن زيارة السيد عباس عراقجي إلى الصين، بهدف تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وعملية تنفيذ برنامج التعاون الشامل مع السلطات الصينية.

وفي إشارة إلى العلاقات الجيدة جداً بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات، قال إسماعيل بقائي: زيارة عراقجي إلى بكين تمت بدعوة رسمية من وزير الخارجية الصيني وانغ يي وهي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الشؤون الخارجية في الحكومة الرابعة عشرة.

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/انتهى/

رمز الخبر 1952298

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