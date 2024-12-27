الفياض: الحشد الشعبي يمتلك الوسائل والعزيمة والقدرة للدفاع عن الوطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الفياض قال في كلمته خلال انطلاق المحفل التأبيني المركزي بذكرى استشهاد قادة النصر في ديالى: نحن المدافعون عن الوطن بكل وقت مع أخوتنا بالأجهزة الأمنية، ونمتلك الوسائل والعزيمة والقدرة للدفاع عن الوطن".

وأضاف أن: "الحشد الشعبي كيان يستمد قوته من إرث الشهداء والمراجع وتجربة النصر، ولا يهمنا من يتخرص ويشكك، ونحن تحت إمرة العمليات المشتركة والقيادة العامة للقوات المسلحة".

وتابع: "نحن بكامل الاستعداد لمواجهة أي خطر ولا نلمس حاليا أي تهديد حقيقي".

واضاف الفياض ان الحشد الشعبي وفي للمرجعية الدينية والقادة الشهداء وكل من ساعدنا ومنهم الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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