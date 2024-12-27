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٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٤٩ م

الفياض: الحشد الشعبي يمتلك الوسائل والعزيمة والقدرة للدفاع عن الوطن

الفياض: الحشد الشعبي يمتلك الوسائل والعزيمة والقدرة للدفاع عن الوطن

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن الحشد الشعبي يمتلك الوسائل والعزيمة والقدرة للدفاع عن الوطن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الفياض قال في كلمته خلال انطلاق المحفل التأبيني المركزي بذكرى استشهاد قادة النصر في ديالى: نحن المدافعون عن الوطن بكل وقت مع أخوتنا بالأجهزة الأمنية، ونمتلك الوسائل والعزيمة والقدرة للدفاع عن الوطن".

وأضاف أن: "الحشد الشعبي كيان يستمد قوته من إرث الشهداء والمراجع وتجربة النصر، ولا يهمنا من يتخرص ويشكك، ونحن تحت إمرة العمليات المشتركة والقيادة العامة للقوات المسلحة".

وتابع: "نحن بكامل الاستعداد لمواجهة أي خطر ولا نلمس حاليا أي تهديد حقيقي".

واضاف الفياض ان الحشد الشعبي وفي للمرجعية الدينية والقادة الشهداء وكل من ساعدنا ومنهم الجمهورية الاسلامية الايرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1952290

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