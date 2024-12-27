إيران ستصبح أحد الشركاء المهمين في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن السيد جلال الدين علوي سبزواري اتفاق زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في اجتماع المجلس الأعلى لهذا الاتحاد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، على منح صفة المراقب للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: في الوقت نفسه أُعلن أنه نظراً لموافقة برلمانات الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد وكذلك مجلس الشورى الإسلامي على اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإن هذه الاتفاقية ستكون تنفيذها قريبا. وهذان التطوران المهمان سيجعلان الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحد الشركاء المهمين في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وقال علوي سبزواري: الدول الخمس روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان أعضاء في هذا الاتحاد ومن الآن فصاعدا، ستكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاضرة كمراقب في أنشطة هذا الاتحاد إلى جانب أوزبكستان ومولدوفا وكوبا.

وستنشئ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الأوراسي منطقة تجارة حرة تغطي إجمالي أراضي الدول الست، حيث سيتم تبادل أكثر من ثمانين بالمائة من البضائع بدون تعريفات جمركية في المرحلة الأولى وهذه هي أول منطقة تجارة حرة تشارك فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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