عارف: العلاقة الجيدة بين إيران وروسيا لصالح المنطقة بأكملها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب الأول للرئيس خلال اجتماعه مع نائبي رئيس الوزراء الروسي: "لحسن الحظ، هناك ارادة جدية لدى كبار المسؤولين في البلدين على تطوير العلاقات على أعلى المستويات".

وفي هذا اللقاء الذي عقد مساء يوم الاثنين في مكتب النائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور محمد رضا عارف قال: إن استخدام الإمكانيات القائمة في العلاقات بين البلدين أمر مهم ومؤكد، وأن توسيع العلاقات، بالإضافة إلى مصالح البلدين، هو لصالح المنطقة.

وتابع النائب الأول للرئيس حديثه أن التعاون مع روسيا هو أحد أولوياتنا: بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، تتعاون إيران وروسيا في منظمات مثل الاتحاد الأوراسي وبريكس وشانغهاي، وهناك إمكانية لتوسيع هذا التعاون.

كما أكد عارف على أهمية تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.

وفي هذا الاجتماع، قدم نواب رئيس وزراء روسيا، في إشارة إلى ارادة البلاد على تعميق العلاقات، تقريرا عن عملية متابعة المشاريع المشتركة، بما في ذلك في قطاع النقل والعبور.

وفي إشارة إلى الموقع الجغرافي المتميز لإيران وقدراتها، أكد الجانب الروسي عزم موسكو على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

/انتهى/