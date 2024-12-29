حجم التبادل التجاري ينمو بنسبة 15% بين إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر أورشوك أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفع حجم التجارة بين إيران وروسيا بنسبة 14.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصل إلى 3.3 مليار دولار.

وقال أيضًا إنه من المتوقع أن يتم تنفيذ اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عام 2025.

وأكد هذا المسؤول الروسي: أن هذه اتفاقية فريدة من نوعها، لأنه في ظلها سيتم فتح تبادل 90% من المنتجات بين الجانبين.

وأكد أورشوك: أن اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي توفر فرصا كبيرة لزيادة التجارة.

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