 زيادة انتاج النفط بمقدار 250 ألف برميل يومياً

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح "محسن باكنجاد" بشأن خطة وزارة النفط في الحكومة الرابعة عشرة لزيادة إنتاج النفط، بأنه وفقاً لمشروع تم تقديمه إلى مجلس الاقتصاد وحصلت الموافقة عليه، اتفق على زيادة القدرة الإنتاجية للنفط بمقدار 250 ألف برميل يومياً. ومن المتوقع أن تتوفر الموارد المالية اللازمة لهذا المشروع من خلال صندوق التنمية الوطنية، لمتابعة تنفيذه حالياً.

جدير بالذكر أن مجلس الاقتصاد، استناداً إلى المادة (12) من قانون إزالة معوقات الإنتاج وتعزيز النظام المالي للبلاد، وافق وبناءً على طلب وزارة النفط في يونيو، على خطة طارئة لزيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 250 ألف برميل يومياً.

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