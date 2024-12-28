القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع قال في بيان اليوم السبت: انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا استهدفتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى قاعدةَ نيفاتيم الجويةَ التابعةَ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ النقبِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2.

واكد سريع ان الصاروخ أصاب هدفَه بنجاحٍ بفضلِ الله.