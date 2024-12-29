"الأزهر" يَدين إحراق الاحتلال مستشفى كمال عدوان: وحوش مجرَّدة من الإنسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأزهر، في بيان، إن هذه الأفعال "جريمة حرب مكتملة الأركان، لا تصدر إلا عن عصابات منعدمة الرحمة والأخلاق، ووحوش مجردة من كل معاني الإنسانية".

وأكّد الأزهر أنّ استهداف المرضى والمصابين في المستشفيات ودُور الرعاية الصحية "جريمة أخلاقية بشعة، ستسجَّل في التاريخ بدماء هؤلاء الأبرياء، وستبقى شاهدة على العار الذي ارتكبه هؤلاء الإرهابيون ومَن يعاونونهم ويمدونهم بالسلاح، ويدعمونهم في ميادين السياسة على ارتكاب مزيد من الجرائم".

وجاء في البيان: "يذكِّر الأزهر العالم بأنّ هذا الوحش الصهيوني الكاسر، منعدم الرحمة والإنسانية، ارتكب كل جرائم الحرب المحرّمة في حق الشعب الفلسطيني البريء، وسط تهميش متعمّد لما يحدث في قطاع غزة، ومن دون أي تحرك دولي أو عربي".

ورأى البيان أنّ "هذا العدو اطمأنَّ إلى ردود الفعل تجاه جرائمه، وأنها لن تعدو عن أن تكون مجرد اجتماعات وقرارات، لا تتجاوز قيمتها قيمة الحبر الذي كُتبت به"، مؤكّداّ أنه "يجب علينا النظر في بدائل أخرى رادعة لإقرار السلام في فلسطين".

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