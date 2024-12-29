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٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:١٨ م

الدول الأعضاء في أوراسيا تعلن استعدادها لزيادة التجارة الخارجية مع إيران

الدول الأعضاء في أوراسيا تعلن استعدادها لزيادة التجارة الخارجية مع إيران

أعلن وزير الصناعة الايراني عن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وتسهيل وزيادة التبادلات التجارية مع الدول الأعضاء في أوراسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد محمد أتابك بعد الموافقة على عضوية إيران كعضو مراقب في الاتحاد الأوراسي وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، سنشهد زيادة وتسهيل التبادلات التجارية مع 5 دول أعضاء في الاتحاد الأوراسي وإنشاء سوق يضم 180 مليون شخص.

وتابع: بعد الموافقة على عضوية إيران كمراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سنشهد تسهيل التبادل التجاري للسلع.

وذكر أتابك: أن جميع الدول الأعضاء في أوراسيا أعلنت استعدادها وستحضر معرض أوراسيا الذي سيقام في إيران في يناير المقبل، بحيث تتطلع أرمينيا وأوزبكستان حاليا إلى تهيئة الظروف وتسهيل التجارة مع هذه الدول.

/انتهى/

رمز الخبر 1952358

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