وزير الصناعة الايراني يزور بيلاروسيا اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيغادر وزير الصناعة والمناجم والتجارة طهران متوجهًا إلى مينسك صباح اليوم الأحد، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وخلال هذه الرحلة، بالإضافة إلى حضور اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيلتقي الوزير الايراني ايضا بمسؤولين بيلاروس، بمن فيهم وزير النقل والاتصالات ووزير الصناعة، لمناقشة القضايا التي تهم البلدين في القطاعات ذات الصلة.

وسيحضر الوزير أتابك اجتماع المجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وسيجري مشاورات مع نظرائه في الدول الأعضاء.

وفي اليوم الأخير من هذه الزيارة، سيشارك وزير الصناعة والمعادن والتجارة في مجلس السياسة الصناعية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وسيُقيّم استراتيجيات توسيع التعاون وزيادة حجم التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء.

في الأسبوع الماضي، زار محمد أتابك، وزير الصناعة والمعادن والتجارة، موسكو، والتقى مع نائب رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة الروسية، ووزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لمناقشة وتوقيع وثيقة تنفيذية لنهج الاتحاد التعاوني، بهدف إزالة العوائق التي تعترض زيادة التجارة بين الدول الأعضاء في مجال المعايير والإجراءات الجمركية.

