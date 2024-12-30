اقتحام قوات السلطة الفلسطينية لمنطقة جنين

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "الجزيرة"، فإن مفاوضات أوسلو التي جرت في التسعينيات في النرويج هدفت إلى تحقيق حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وقد أسفرت هذه المفاوضات عن إنشاء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بمفهوم التعايش السلمي مع الاحتلال الصهيوني.

وفي أحدث تحركات السلطة الفلسطينية في رام الله، هاجمت قواتها منطقة جنين في شمال الضفة الغربية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات جديدة مع المقاتلين الفلسطينيين.

تستمر هذه الاشتباكات منذ أسبوعين، وقد أسفرت عن وقوع خسائر بشرية في صفوف كل من السلطة الفلسطينية والمقاومة.

تُعتبر كتائب جنين، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية الأخرى، الهدف الرئيسي للسلطة الفلسطينية، حيث تسعى الأخيرة لنزع سلاح هؤلاء المقاتلين واعتقالهم. إلا أن هذا التحرك يواجه مقاومة من الفصائل الفلسطينية بسبب التهديد المستمر من الاحتلال الصهيوني.

وقد أشاد مسؤولون صهاينة بهذه الخطوة الأخيرة التي قامت بها السلطة الفلسطينية.

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