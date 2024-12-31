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٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٤ ص

قاليباف: الاستجواب وطرح سحب الثقة في ذروة أزمة أسعار العملة مسرحية سياسية وخطأ فادح

قاليباف: الاستجواب وطرح سحب الثقة في ذروة أزمة أسعار العملة مسرحية سياسية وخطأ فادح

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ما دامت الجلسات الرقابية على مختلف مستويات البرلمان جارية والمتابعة في الاجتماعات التنسيقية بين القوى ما وصلت إلى طريق مسدود، فإن إجراءات مثل الاستجواب في ذروة أزمة أسعار العملة هي خطأ فادح.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي لن ينسى النواب نصيحة قائد الثورة القوية بشأن التعامل البناء مع الحكومة وإن مشكلة عدم الاستقرار في سوق العملات ليست غير قابلة للحل.

أكد قاليباف أن عدم الاستقرار لقد تسببت الزيادة الجامحة في أسعار العملات مما ألحقت أضرار جسيمة لحياة الناس.

وتابع مع القوانين التي أقرها البرلمان، ليس لدى الحكومة والبنك المركزي أي ثغرة قانونية لإدارة سوق العملات.

وأضاف ان البرلمان يستخدم كل قدراته الإشرافية لإزالة النقائص ومساعدة الحكومة على استقرار السوق.

وأردف مشكلة عدم الاستقرار في سوق العملات ليست مشكلة غير قابلة للحل، حيث أن العديد من الدول التي لديها ظروف مماثلة لظروف بلادنا قد تغلبت على هذه المشكلة.

وتابع جر الخلافات العقيمة إلى الفضاء الإعلامي أمر فعال ومساهم في عدم استقرار سوق العملات ولن يتخذ البرلمان قرارات تؤدي إلى عدم القدرة على سيطرة سعر العملة.

/انتهى/

رمز الخبر 1952429

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