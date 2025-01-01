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٠١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:١٢ ص

محافظات عراقية تعلن غدا الخميس عطلة رسمية بمناسبة ذكرى استشهاد "قادة النصر"

محافظات عراقية تعلن غدا الخميس عطلة رسمية بمناسبة ذكرى استشهاد "قادة النصر"

قررت 12 محافظة عراقية، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في دواوين المحافظة والدوائر المرتبطة به يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد "قادة النصر".

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن بيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز انه قررت 12 محافظة عراقية، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في دواوين المحافظة والدوائر المرتبطة به يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد "قادة النصر".

وصوّتت مجالس محافظات البصرة، وذي قار، وكربلاء، وميسان، والمثنى، وواسط، وكركوك، وديالى، وبغداد، والنجف، والديوانية، وصلاح الدين، على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 2025/1/2 وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد "قادة النصر" وفقاً لبيانات وردت لوكالة شفق نيوز.

هذا واستشهد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الاسلامي اللواء الحاج قاسم سليماني، ورفاقهما بضربة جوية نفذتها طائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2020.

/انتهى/

رمز الخبر 1952471

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