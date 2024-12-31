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٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٥٧ م

قائد الثورة يستقبل عائلة الشهيد أبو مهدي المهندس

قائد الثورة يستقبل عائلة الشهيد أبو مهدي المهندس

استقبل قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، عائلة الشهيد أبو مهدي المهندس بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، استقبل يوم الاحد الماضي عائلة الشهيد أبو مهدي المهندس، بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس اللذان ارتقيا شهيدين على يد امريكا في مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني عام 2020.

وفي اللقاء وجهت أبنة الشهيد ابو مهدي المهندس، سؤالا لقائد الثورة حول دور الشباب اليوم في ظل ما يجري في المنطقة والظروف التي تمر بها.

يذكر أن الاجابة على السؤال سيتم نشرها لاحقا مع تصريحات قائد الثورة خلال هذه اللقاء.

/انتهى/

رمز الخبر 1952453
شیرین سماره

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