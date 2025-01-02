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٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٥١ م

الجنرالات العظام خالدون لأنهم فاتحو القلوب لا الجغرافيا

الجنرالات العظام خالدون لأنهم فاتحو القلوب لا الجغرافيا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي أن في الوقت الذي كانت فيه الحرب تعتمد على الأسلحة والكثير من القنابل وجثث القتلى، كان الجنرال سليماني يُعرف "بجنرال القلوب".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرنية اسماعيل بقائي، في رسالة، بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد الجنرال سليماني، أنه في الوقت الذي كانت فيه الحرب تعتمد على الأسلحة والكثير من القنابل وجثث القتلى، كان الجنرال سليماني يُعرف "بجنرال القلوب" لأن الجنرالات العظماء ليسوا فاتحين لأراضي ما تعرف او يطلق عليها الجغرافية وانما هم فاتحون القلوب، ولذلك تبقى فتوحاتهم خالدة.

وأضاف أن في الذكرى استشهاد الجنرال الحكيم، فخر المقاومة وجندي الوطن والبطل الكبير في مكافحة الإرهاب الحاج قاسم سليماني، نكرّم ذكراه ونحيي أرواح جميع شهداء الوطن الذين دافعوا عن إيران والمقاومة ضد العدوان والإرهاب والاحتلال.

/انتهى/

رمز الخبر 1952517
شیرین سماره

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