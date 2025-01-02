تحت المطر والبرد القارس وسيرا على الأقدام يتوافد المواطنون لتجديد العهد مع جنرال القلوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن في اليوم الثاني على التوالي وعشية الذكرى الخامسة لاستشهاد الجنرال قاسم سليمان، استضاف روضة شهداء كرمان، الزوار الذي توجه الى مقبرة الحاج سليماني غير مهتمين بالمطر والبرد القارس سيرا على الاقدام لتجديد عهدهم مع أمير القلوب والشهداء.

هذا العام كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، تم نصب العشرات من المواكب في طريق روضة شهداء كرمان لتقديم خدمات متنوعة لزوار الحاج قاسم منها تقديم الشاي والمشروبات الغازية والأطعمة الساخنة وغيره من الخدمات التي يحتاجها الزوار.

تحت الثلوج طوابير طويلة تقف لزيارة مرقد الحاج قاسم

يقف آلاف زوار لزيارة مرقد الجنرال سليماني في طوابير طويلة تحت أول تساقط للثلوج في فصل الشتاء في مدينة كرمان.

موكب عشاق السترة الوردية في روضة شهداء كرمان

أقيم موكب لمجموعة من نساء قم اطلق عليه اسم السترة الوردية في الطريق إلى روضة شهداء في كرمان، لتروي النساء للأطفال سيرة حياة الحاج قاسم سليماني خلال طفولته.

موكب في الطريق إلى روضة شهداء كرمان تلبية لشعار الحاج قاسم حول الحجاب احدى مواكب شهداء روضة كرمان التي تنشط في مجال العفة والحجاب، حاولت جذب الفتيات اللاتي ليس لديهن الحجاب الكامل من خلال ترديد ما تفضل به الشهيد سليماني بأن "الفتاة التي ترتدي حجاب ناقص هي أيضا بنتنا".

زوار الحاج قاسم أقاموا مراسم العزاء الساعة 1:20 صباحا

أقام عشرات الآلاف من زوار الحاج قاسم مراسم تابينية ومجلس العزاء في لحظة استشهاده عند الساعة 1:20 صباحًا تحت ثلوج في روضة شهداء كرمان.