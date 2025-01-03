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٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٠٢ ص

صاروخ يمني يصيب 12مستوطنا والجيش يحقق في فشل الاعتراض

صاروخ يمني يصيب 12مستوطنا والجيش يحقق في فشل الاعتراض

اقر جيش العدو الإسرائيلي بفشل محاولات اعتراض الصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن باتجاه وسط الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت "هيئة البث" الإسرائيلية وقوع 12 إصابة في صفوف المستوطنين خلال محاولة الهروب إلى الملاجئ، مضيفةً أنّ 9 آخرين أصيبوا من جراء الهلع في إثر تفعيل صفارات الإنذار.

ويواصل اليمن عملياته ضد أهدافٍ تابعة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلّة، نصرةً للشعب الفلسطيني في غزّة ومقاومته، ودفاعاً عن البلاد.

وقبل أيام، أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى ضد مطار "بن غوريون"، والثانية ضد محطة الكهرباء جنوب القدس المحتلة.

وفي السياق، قال مصدر عسكري يمني رفيع للميادين إنّ "الجيش اليمني بدأ معادلة الكهرباء بالكهرباء، والمطار بالمطار، والحل هو في إيقاف العدوان على قطاع غزة".

وأضاف المصدر أنّ الجيش اليمني "يُعِدّ مفاجآت مقبلة، وعلى العالم إيقاف العدوان الإسرائيلي"، مشدداً على أنّ "اليمن لن يتوقف عن إسناد قطاع غزّة مطلقاً".

/انتهى/

رمز الخبر 1952528

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