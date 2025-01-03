  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٥٣ م

سوريا: مقتل 17 مسلحاً من القوات التركية في عملية تسلل لـ"قسد" على نقاط لهم شرقي حلب

سوريا: مقتل 17 مسلحاً من القوات التركية في عملية تسلل لـ"قسد" على نقاط لهم شرقي حلب

قُتل 17 مسلحاً من فصائل "الجيش الوطني"، التابع لتركيا، في عملية تسلل لقوات "قسد" على نقاط لهم عند جبهة سد تشرين شرقي حلب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدفت طائرة مسيّرة تركية مركزاً للإدارة الذاتية شمال غربي مدينة الطبقة في ريف الرقة شمالي سوريا.

وفي 17 كانون الأول/ديسمبر المنصرم، تصدت قوات "قسد" لهجوم مسلحي "الجيش الوطني" على سد تشرين في ريف حلب الشرقي، في وقت استهدف قصف مدفعي تركي عنيف مواقع لقواتها في قرية أم الكيف في ريف الرقة الشمالي.

وكانت غرفة عمليات ما يسمّى "فجر الحرية"، التابعة لمسلحي "الجيش الوطني"، التابع لتركيا، قد أعلنت الشهر المنصرم بدء عملية عسكرية ضد قوات "قسد" في عين العرب في ريفي حلب الشرقي والرقة الشمالي شمالي سوريا.

/انتهى/

رمز الخبر 1952543

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات