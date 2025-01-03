سوريا: مقتل 17 مسلحاً من القوات التركية في عملية تسلل لـ"قسد" على نقاط لهم شرقي حلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدفت طائرة مسيّرة تركية مركزاً للإدارة الذاتية شمال غربي مدينة الطبقة في ريف الرقة شمالي سوريا.

وفي 17 كانون الأول/ديسمبر المنصرم، تصدت قوات "قسد" لهجوم مسلحي "الجيش الوطني" على سد تشرين في ريف حلب الشرقي، في وقت استهدف قصف مدفعي تركي عنيف مواقع لقواتها في قرية أم الكيف في ريف الرقة الشمالي.

وكانت غرفة عمليات ما يسمّى "فجر الحرية"، التابعة لمسلحي "الجيش الوطني"، التابع لتركيا، قد أعلنت الشهر المنصرم بدء عملية عسكرية ضد قوات "قسد" في عين العرب في ريفي حلب الشرقي والرقة الشمالي شمالي سوريا.

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