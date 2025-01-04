رواية تخت روانجي عن المفاوضات الإيرانية الهندية في نيودلهي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجيد تخت روانجي على شبكة X للتواصل الاجتماعي مساء الجمعة: "بعد ظهر اليوم في نيودلهي، شاركت في اجتماع المشاورات السياسية الإيرانية الهندية التاسع عشر، لقد ناقشنا القضايا الثنائية والإقليمية والدولية مع فيكرام ميسري نائب وزير الخارجية الهندي".

وأضاف: "العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك ميناء تشابهار، كانت بارزة في المفاوضات. "لقد عقدت أيضًا اجتماعًا مفيدًا مع السيد جايشانكار، وزير خارجية الهند".

وقال تخت روانجي: إن العلاقات بين إيران والهند تقليدية وتاريخية. وأضاف "إنهم عازمون على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات".

في مشاوراتهم الثنائية التاسعة عشرة في نيودلهي يوم الجمعة، ناقش ممثلو وزارتي خارجية إيران والهند قضايا مثل العلاقات الثنائية والتطوير المشترك لميناء تشابهار وسبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والتعاون المحتمل في مجال الزراعة.

وترأس الوفد الإيراني "مجيد تخت روانجي" النائب السياسي لوزير الخارجية الإيراني، وترأس "فيكرام ميسري" نائب وزير الخارجية الهندي الوفد الهندي.

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