منظمة الطيران المدني الایرانية ترحب بزيادة الرحلات الجوية من السعودية إلى إيران

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه منذ العام الماضي ومع إحياء العلاقات السياسية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية، فإن تطوير العلاقات السياحية بين البلدين الجارين، على ضفتي الخليج الفارسي ولهما تاريخ ودين مشترك، كان على قدم وساق ووفقا لجدول الأعمال.

وفي اكتوبر الماضي، اقترح وزير السياحة السعودي، توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون السياحي مع إيران وقال: "نريد أن يأتي المزيد من الإيرانيين إلى المملكة العربية السعودية، وفي المقابل، السياح من المملكة العربية السعودية سوف يسافر إلى إيران".

وقبل عدة اسابيع، تم تسيير رحلة "مشهد - الدمام - مشهد" من قبل طيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية (هما) برحلتين أسبوعيتين يومي الثلاثاء والخميس، وذلك بعد انقطاع دام حوالي 9 سنوات.

بعد أسبوع من إعادة تشغيل خط الطيران من مشهد إلى الدمام في المملكة العربية السعودية، والذي لاقى استحسان مواطني البلدين، تضاعفت سعة الرحلات الجوية على هذا الخط من قبل الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (هما). بمعنى آخر، ارتفعت الرحلات الجوية من مشهد إلى الدمام وبالعكس إلى أربع رحلات أسبوعياً.

وفي هذا الصدد، قال جعفر يزرلو المتحدث باسم منظمة الطيران المدني: "إن المنظمة لم تتلق حتى الآن المراسلات الرسمية من المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص".

وأوضح: "منظمة الطيران المدني ترحب بزيادة الرحلات السعودية إلى إيران على شكل اتفاقيات ثنائية".

/انتهى/