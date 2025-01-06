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٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:١٦ م

حماس تعلّق على عملية قلقيلية: المقاومة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال

حماس تعلّق على عملية قلقيلية: المقاومة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال

قالت حركة حماس، أن عملية إطلاق النار شرق قلقيلية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية المشددة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت حماس في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم بقرية الفندق شرق قلقيلية، هي رد بطولي على ما يرتكبه الاحتلال من جرائم متواصلة وحرب إبادة بحق شعبنا في قطاع غزة ومخططات التهجير في الضفة الغربية المحتلة، وعدوان المستوطنين وخاصة جماعات الهيكل بحق المسجد الأقصى والمقدسات.

وأكدت أن العملية تمثل رسالة لحكومة الاحتلال المتطرفة ووزرائها، بأن في الضفة وغزة والداخل المحتل وكل أرض فلسطين شعب حر أبيّ ثائر لن يفرط بحقه، وأن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال عن كامل أرضنا.

ودعت حماس، لتصعيد المقاومة، ولمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة في كافة المناطق داخل أرضنا المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن، وإفشال مخططاته الخبيثة بالضم والتهجير.

/انتهى/

رمز الخبر 1952660

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