الجهاد الإسلامي: عملية كيدوميم صفعة في وجه مجرمي الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الحركة في بيان لها: "نبارك العملية البطولية بالقرب من مغتصبة "كيدوميم" شرق قلقيلية في الضفة المحتلة، صباح اليوم، التي أوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف المستوطنين المحتلين لأرضنا، وهي رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا في غزة والضفة المحتلة، وصفعة في وجه مجرمي الحرب وسافكي دم الأطفال والنساء".

وأضافت الجهاد الإسلامي: "إن استمرار العمليات البطولية التي ينفذها شعبنا يوصل رسالة إلى قادة الكيان بأن كل جرائمهم وإرهابهم لن يزيدنا إلا إصراراً على مواصلة المقاومة".

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