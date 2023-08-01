أمير عبداللهيان يؤكد تبلور فصلا جديدا من علاقات التعاون بين طهران ودوشنبه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية ، حسين أميرعبد اللهيان ، وسراج الدين محي الدين ، وزير خارجية طاجيكستان ، والتي جرت بعد ظهر اليوم الثلاثاء ، ناقش الطرفان وتبادل وجهات النظر حول العلاقات ذات الاهتمام المشترك .

ونقل وزير الخارجية الايراني ، في هذه المكالمة ، تحيات آية الله رئيسي ، رئيس جمهورية إيران الإسلامية إلى رئيس جمهورية طاجيكستان ، واشار إلى العلاقات الودية والوثيقة بين جمهورية إيران الإسلامية وحكومة طاجيكستان وأضاف: ان فصلا جديدا من التعاون الشامل في العلاقات بين إيران وطاجيكستان قد تبلور وأن هذا الاتجاه المتنامي في العلاقات يجب أن يستمر.

واعتبر أمير عبد اللهيان زيارة الرئيس الايراني إلى دوشنبة وزيارة رئيس طاجيكستان إلى طهران بأنها منعطفان مهمان في العلاقات بين البلدين ، وأشار إلى أنه منذ بداية الحكومة الحالية في إيران ، تم التوقيع على عدد ملحوظ من وثائق التعاون المشترك ، وبمتابعة من الحكومتين ينبغي أن تصل إلى مرحلة التنفيذ.

بدوره أعرب وزير خارجية طاجيكستان ، عن ارتياحه للعلاقات الودية بين إيران وطاجيكستان ، واكد على توسيع العلاقات الوثيقة والرفيعة المستوى بين البلدين الصديقين والشقيقين إيران وطاجيكستان.

ونقل تحيات رئيس طاجيكستان إلى الرئيس الايراني وأكد على الدعوة الرسمية لآية الله رئيسي للقيام بزيارة إلى دوشنبة.

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