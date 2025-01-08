سيول و"شاهقة مائية" غير مسبوقة بالسعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يأتي ذلك في ظل استمرار تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن تقلبات مناخية تُعد من أشد درجات الخطورة في بعض المناطق.

وأطلق المركز خلال الساعات الأخيرة تحذيرات بألوان متعددة تعكس تفاوت مستوى الخطورة خلال الساعات المقبلة، بدءا من اللون الأصفر، مرورا بالبرتقالي، وصولا إلى الأحمر الذي يمثل الدرجة القصوى.

وفقد طالت التحذيرات باللون الأصفر مناطق مثل الرياض (وسط) وعسير وجازان (جنوب غرب). ويدل هذا التحذير على وجود حالة جوية تحتاج إلى الانتباه لكنها ليست خطيرة جدا.

بينما ذهبت التحذيرات باللون البرتقالي إلى منطقتي الباحة (جنوب) والحدود الشمالية. ويشير ذلك إلى وجود حالة جوية خطرة قد تؤثر بشكل مباشر على الحياة أو الممتلكات.

أما التحذيرات باللون الأحمر فكانت من نصيب منطقتي مكة المكرمة (غرب) والمنطقة الشرقية، ما يعني أنهما معرضتان لحالة جوية شديدة الخطورة وقد تكون مهددة للحياة والممتلكات.

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