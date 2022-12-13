تعليق للدراسة ومخاوف من كارثة في مكة المكرمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قررت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة تعليق الدوام في المدارس، ونادى أئمة الجوامع في صلاة الفجر بعبارة "صلوا في رحالكم".

وقال مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، بدوره، في بيان: "حفاظاً على سلامتكم، نرجو البقاء في منازلكم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار".

وبالإضافة إلى مكة المكرمة ومدينة جدة، فإن الأمطار وتشكلات السيول امتدت إلى الطائف والباحة نحو الجنوب. وحذر مواطنون من احتمالية حدوث انقطاعات عديدة في الكهرباء بسبب سوء التمديدات التي تتضرر غالبا في كل موسم مطري.

وبرغم ذلك، طمأنت المديرية العامة للدفاع المدني، بأن فرقها في جدة تنتشر، في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، مشيرة إلى أنه لا حوادث طارئة. وكانت السيول في مدينة جدة أدت إلى وفاتين، بالإضافة إلى غرق مئات السيارات والمنازل.

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