الخارجية الايرانية تنفي المزاعم الأمريكية حول ارسال أسلحة لليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ، إسماعيل بقائي، ادعاء الولايات المتحدة بإرسال شحنات عسكرية من إيران إلى اليمن لا أساس له من الصحة، ووصفه بأنه جزء من التحريض الإعلامي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي إشارة إلى المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة عن استمرار الجرائم والتحريض على الحرب من قبل الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة ودول أخرى في المنطقة، قيم المتحدث باسم وزارة الخارجية الادعاء الذي تطرحه الولايات المتحدة - والذي يتكرر بين الحين والآخر - من أجل تبرير الوجود العسكري للولايات المتحدة في المنطقة وتوفير ذريعة لاستمرار السلوكيات المسببة للتوتر والمزعزعة للاستقرار لهذا البلد والكيان الصهيوني، وقال: في ظل الوضع الذي يزيد فيه الكيان الصهيوني، من شدة الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، من خلال الاستفادة من الأسلحة الفتاكة التي تبرعت بها الولايات المتحدة ودعمها السياسي والدعائي الشامل، وفي الوقت نفسه، بينما ينتهك مرارًا وتكرارًا وحدة أراضي وسيادة سوريا ولبنان الوطنية، ويخضع هذه البلدان للعدوان العسكري، فإن الادعاء الأمريكي بشأن الاستيلاء على شحنة عسكرية متجهة إلى اليمن ليس أكثر من محاولة خادعة لتحويل الرأي العام عن القضية الرئيسية في المنطقة، وهي اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني ضد شعب المنطقة والتدخلات المدمرة وغير الآمنة للولايات المتحدة.