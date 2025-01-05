إيران تدين العدوان الامريكي البريطاني على محافظة صعدة اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، بشدة الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على البنية التحتية لمحافظة صعدة شمالي اليمن، واستمرار وتكرار العدوان العسكري من قبل الولايات المتحدة وإنجلترا. واعتبر هذا العدوان ضد اليمن انتهاكا واضحا للسيادة الوطنية اليمنية وسلامة أراضيه ومخالفا لمبادئ ومعايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحذر من أن هذه الأعمال العدوانية ستسبب المزيد من انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي إشارة إلى استمرار الإبادة الجماعية وقتل الشعب الفلسطيني المظلوم، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية بشدة استمرار الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للكيان الصهيوني، والذي يعتبر مشاركة مباشرة في ارتكاب الجرائم الدولية البشعة بحق أهل غزة.

واشاد بالموقف المشرف لشعب اليمن والدول الحرة الأخرى المتضامنة والمساندة للشعب الفلسطيني، ودعا إلى تحرك أكثر جدية من قبل المجتمع الدولي والدول الإسلامية وخاصة على مستوى منظمة التعاون الإسلامي لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة وتقديم المساعدات للنازحين في غزة.

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