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٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣٦ م

ايران تهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان

ايران تهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: نهنئ السيد “جوزيف عون” لانتخابه رئيسا للبنان ونأمل أن يؤدي انتخاب الرئيس لحماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ضد تهديدات وأطماع إسرائيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ المتحدث باسم الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، بانتخاب الجنرال جوزيف عون رئيسا جديدا للبنان متوجها بالتبريكات للرئيس عون ولبنان حكومة وشعبا وجميع التيارات والاحزاب النشطة في الساحة السياسية للبلاد.

واعتبر بقائي ان هذا الانتخاب الذي جاء كحصيلة وئام وتوافق اغلبية المجموعات والاحزاب اللبنانية، يشكل نجاحا للبنان ككل معربا عن تمنياته بان يسهم انتخاب رئيس للبلاد في تعزيز الوحدة والانسجام الداخلي في لبنان وييسر مسار التقدم والانماء لهذا البلد والتغلب على التحديات والمشاكل بما في ذلك في المجال الاقتصادي واعادة بناء الدمار الناجم عن العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على لبنان وحماية السيادة الوطنية ووحدة اراضي البلاد امام تهديدات واطماع الكيان  المحتل.

واشار الى العلاقات التاريخية بين ايران ولبنان مبديا استعداد حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتوسيع العلاقات مع الحكومة اللبنانية في جميع المجالات متنميا التوفيق والنجاح للرئيس الجديد.

رمز الخبر 1952789

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