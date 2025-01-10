ثاني اكبر منجم النحاس في إيران يسجل نموًا بثلاثة أضعاف في الرواسب الخام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت شركة الصناعات النحاسية الوطنية الإيرانية في تقرير له عن اكتشاف رواسب نحاسية ضخمة في منجم سونجون في شمال غرب إيران بعد سلسلة من "أنشطة الاستكشاف اللامعة" في المنطقة.

وقالت إن شهادة صدرت في 28 ديسمبر من قبل وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية تفيد بأن احتياطيات النحاس في سونجون بلغت 2.49 مليار طن متري، بما في ذلك 1.15 مليار طن متري من الاحتياطيات المؤكدة، بمتوسط نقاء 0.53٪ ومحتوى الموليبدينوم 125 جرامًا لكل طن.

وبناءً على تقديرات سابقة، فإن أكبر منجم للنحاس في إيران في سرجشمه، الواقع في جنوب شرق البلاد، يحتوي على رواسب تبلغ 1.2 مليار طن متري من خام النحاس بنقاء 0.7٪، مما يجعله أحد أكبر المناجم في العالم.

ولم تعلن الشركة والفرع المحلي لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة في مقاطعة أذربيجان الشرقية، حيث يقع منجم سونجون، عن خطط لتطوير واستخراج الموارد الجديدة للمناجم.

منذ خضوعها للعقوبات الأمريكية في عام 2018، زادت إيران من استثماراتها في مشاريع التعدين والمعادن وسط جهود لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن عائدات النفط الخام وخلق المزيد من فرص العمل للشباب في البلاد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه الأرقام الحكومية المنشورة في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع مطرد في صادرات المعادن والفلزات من إيران.

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