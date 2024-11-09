انشاء المركز التجاري الإيراني السوداني في الخرطوم قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان جبريل إبراهيم محمد فاضل، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان، الذي يزور طهران على رأس وفد اقتصادي، التقى وتحدث مع وزير الصناعة والتجارة والمناجم الايراني سيد محمد أتابك.

وفي بداية هذا اللقاء ذكر أتابك أن هذه الرحلة يمكن أن تكون بداية جيدة للتعاون بين البلدين الصديقين والشقيقين – إيران والسودان – وقال: لدى البلدين إمكانيات كبيرة للتعاون التجاري والاقتصادي، والتي ستزداد بالتأكيد مع تبادل المعلومات وارتفاع مستوى الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأعلن عن إنشاء المركز التجاري الإيراني السوداني في الخرطوم خلال الأشهر المقبلة، واقترح تشكيل لجنة مشتركة بحضور ممثلين اثنين من كل دولة لمتابعة هذه القضية المهمة حتى يتم التوصل إلى النتيجة المنشودة.

كما اقترح الوزير الايراني تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية في المرحلة الأولى للتعاون بين الطرفين وأشار: نحن مهتمون جداً بمتابعة الأنشطة الفنية والهندسية وقد تغلبنا على معظم العقوبات في هذه المجالات.

لفت إلى أنه لحسن الحظ ان ايران لا يعتمد على أي دولة في الأمور الفنية والهندسية والتعدينية، وقد تمكن المهندسون الإيرانيون، بالاعتماد على القدرات المحلية، من أن يكونوا قادة في هذه المجالات، حتى في المنطقة، مضيفا: "في جميع قطاعات تعدين النحاس وخام الحديد وغيرها، نستخدم القدرات المحلية ولا نحتاج إلى تقنيات أجنبية".

وفي جزء آخر من هذا اللقاء وصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان "جبرائيل إبراهيم محمد فاضل" بدوره إيران بأنها دولة متحضرة ولديها تجربة قيمة للغاية في استخدام قدراتها المحلية خلال العقوبات القاسية في السنوات الأخيرة. وأضاف: السودان أيضًا واجهت في السنوات الماضية عقوبات واسعة النطاق وستستفيد بالتأكيد من خبراتكم وقدراتكم للتغلب على هذه العقوبات بالتعاون الوثيق.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية غنية بالموارد البشرية والطبيعية، وأضاف: من المؤكد أن التعاون بين إيران والسودان سيجلب قيمة مضافة لكل من السودان وإيران.

كما أشار محمد فاضل إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطت خطوات كبيرة في مجال التنمية الصناعية والاقتصادية، وان السودان بحاجة إلى لاستفادة من هذه التجارب.

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