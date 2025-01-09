بزشكيان: الوفاق الوطني سيوصلنا إلى الوحدة.. علينا ان نبذل جهدا لنوصل البلاد للمكانة التي تليق بها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال خلال ملتقى الحوار الوطني حول الوفاق الوطني، اليوم أنه علينا ان نساعد بعضنا البعض لنوصل البلاد الى المكانة التي تليق بها.

وأضاف بزشكيان متسائلا هل يليق ببلدنا مثل هذه المكانة وهل نحن أقل من دول الجوار؟ متابعا كل إنسان يصب كل مساعيه ليصل إلى مكانة أعلى وعلينا ان نخلق هذه الروح عند الشعب.

وتابع مساعينا مستمرة لنصل إلى القمم ما حيينا وعلينا أن نساعد الشباب والنخب وجميع شرائح المجتمع على الريادة في كافة المجالات.

ولفت إلى أنه في كنا نبحث عن خبراء في الاقتصاد أو الصناعة أو غير ذلك ونضع من يتتلمذ على أيدي الخبراء فأن الوفاق الوطني سيوصلنا إلى الوحدة.

وأوضح أنه عندما نقول أننا هنا لخدمة الناس فهذا يعني من واجبنا خدمة الناس، وليس التعامل معهم وإجبارهم وحرمانهم من حقوقهم.

وأضاف لا يوجد عرق، عربي، فارسي، لور، بلوشي، والخ. هةلاء جميعا هم الشعب ويجب أن نتعامل معهم على أساس الحق والعدل لأن الأفضلية تستند على التقوى.

/انتهى/