محادثة هاتفية بين عراقجي و وزير الخارجية الكرواتي

أفادت وكالة مهر للأنباء، أجرى "سيد عباس عراقجي"، وزير الخارجية الإيراني، و"غوردان غريليتش رادمان"، وزير الخارجية الكرواتي، مساء الجمعة 10 يناير محادثة هاتفية ناقشا فيها العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى تاريخ العلاقات الودية بين إيران وكرواتيا، مؤكدًا عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز العلاقات بشكل شامل مع جميع دول منطقة البلقان الغربية، وخاصة كرواتيا.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الكرواتي على اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع إيران في مختلف المجالات.

كما تناول الطرفان خلال هذه المحادثة الهاتفية آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر بشأنها.

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