وصول التراموا إلى طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح "علي أصغر قائمي"، عضو لجنة الإعمار بالمجلس، قائلاً: "التراموا ليس لديه مصادقة من المجلس، ونحن أيضًا لسنا على اطلاع بالتفاصيل". وفي المقابل، أشار نائب رئيس مجلس المدينة، "برويز سروري"، إلى "وصول دفعتين من التراموا إلى طهران"، مُعربًا عن دهشته من تصريحات بعض أعضاء المجلس، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية مخصصة للاختبار فقط، وليس للإنتاج الكمي .

في العام الماضي، وافقت لجنة المرور على إنشاء خطي تراموا يربطان بين ساحة "الحرية" وموقف "شرق"، وبين "جنت آباد" و"لويزان". وقد أرسلت الصين دفعتين من التراموا (حافلة كهربائية بثلاث كبائن وعجلات مطاطية) إلى طهران، لاختبارها قبل بدء الإنتاج الكمي في حال كانت النتائج إيجابية.

كما أوضح "محسن هرمزي"، نائب رئيس بلدية طهران، أن المجلس سيُؤخذ رأيه في الأمر بعد إجراء الاختبارات. وستبدأ التجارب على خط حافلات بي.آر.تي بين "طهران بارس" و"الحرية"، ومن المتوقع أن يبدأ التراموا عمله الرسمي خلال عيد النيروز لعام2025.

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