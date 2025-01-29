عراقجي يهنئ بمناسبة حلول العام الصيني الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، السيد عباس عراقجي رسالة بمناسبة العام الصيني الجديد إلى رئيس دولة الصين الشقيقة شي جين بينغ وقال: "إن الاحتفال بالربيع هو أحد أهم المناسبات الوطنية والتقاليد المشتركة بين الحضارتين الإيرانية والصينية ورمز الاحترام والتضامن والديناميكية والسلام والصداقة".

وأشار إلی إقامة معرض "عظمة إيران القديمة"، الذي يقام الیوم في مدینة "أورومتشي" بعد أقامته في بكين وشنغهاي، ومعرض "أرض الحب والمودة" في مدینة "تشنغدو"، وقال: "إن إقامة هذه المعارض أصبحت رمزا للتبادلات الشعبية بين الحضارتين القديمتين إيران والصين، وأدعو الشعب الصيني لزيارة هذين المعرضين خلال هذه الأيام والتعرف أكثر على المظاهر الرائعة للحضارة الإيرانية.

وتابع عراقجي: رمز هذا العام في التقويمين الإيراني والصيني هو "الثعبان"، الذي يجسد الحكمة والمرونة والتجدد والتقدم.

وأعرب عن أمله في أن يسود العالم، الحكمة والفكر والصداقة والوئام والتعاطف والبركة وأن يكون العام الجديد عامًا جيدًا لجميع الناس في العالم، ومليئة بالعقلانية والسلام والمساواة.

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