المتحدثة باسم الحكومة: التعاطف مع بني البشر ليس حكراً على أي بقعة من العالم

أكدت المتحدثة باسم الحكومة، في تصريحات لها تعليقاً على الحريق الهائل الذي اندلع في ولاية كاليفورنيا وما تكبده سكان هذه الولاية من خسائر، أن التعاطف مع بني البشر ليس حكراً على أي بقعة من العالم.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قالت فاطمة "مهاجراني" في مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لا يمكن للبشرية أن تبقى لامبالية تجاه دمار المنازل والموارد الطبيعية للشعوب الأخرى، سواء كان ذلك بسبب الحروب أو غضب الطبيعة."

وأضافت مهاجراني: "إن التعاطف مع بني البشر ليس حكراً على أي بقعة من العالم. نحن نتعاطف معكم، سكان كاليفورنيا، الذين فقدتم منازلكم وبيئتكم الآمنة، ومعكم الذين احترقت ممتلكاتكم وتهدمت، ومعكم الذين تحملتم آثار هذا الحريق المدمر الناجم عن التغيرات المناخية الشديدة."

وأشارت قائلة: "نتذكر معاناة وتشرد آلاف البشر الذين هُجروا بسبب أنانية الآخرين ونزعاتهم الحربية، ونتألم لحزنهم ومأساتهم. ونحن نؤمن من أعماقنا ببيت الشاعر الفارسي الكبير الذي قال:

بني آدم أعضاء جسد واحد

في أصل الخلق من جوهر واحد

إذا اشتكى عضو تداعى له

سائر الأعضاء بالسهر والحُمّى"

وشددت المتحدثة باسم الحكومة على أن: "كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإننا مستعدون لإرسال فرق الاستجابة السريعة للمساعدة في إطفاء الحرائق، ونتمنى أن تبقى منازل جميع سكان العالم دائماً مضاءة ودافئة ومليئة بالمحبة."

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