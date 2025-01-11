حريق أمريكا يلتهم 10 ميداليات أولمبية

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال هال جونيور في تصريحات صادمة: "احترقت جميع ميدالياتي الأولمبية والعالمية!"، حيث التهمت النيران جميع إنجازاته في الحريق الهائل الذي أودى بحياة 11 أمريكيًا، وأدى إلى تشريد 153 ألف شخص، وخسائر بلغت قيمتها 150 مليار دولار.

غري هال جونيور، الذي مثّل الولايات المتحدة في أولمبياد 1996، 2000، و2004، حصل على 10 ميداليات أولمبية، منها 5 ميداليات ذهبية.

وأشار السباح الأمريكي إلى أن النيران اندفعت بسرعة هائلة نحو التلال، ولم يكن أمامه سوى ثلاث دقائق فقط للنجاة بنفسه، مما جعله عاجزًا عن جمع ميدالياته.

ووفقًا لتقرير شبكة "سي إن إن"، فقد فقد هال جونيور 10 ميداليات أولمبية و6 ميداليات عالمية، بإجمالي 16 ميدالية، في هذا الحريق المأساوي.

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