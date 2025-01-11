النائب الاول للرئيس الايراني يعرب عن تعاطفه مع المنكوبين بالحرائق في امريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب النائب الاول للرئيس الايراني في رسالة عن تعاطفه مع المنكوبين بالحرائق في مدينة "لوس انجلوس" بولاية كاليفورنيا.

وكتب عارف في رسالته: "إننا بحاجة إلى إجراءات عاجلة على المستوى العالمي لمعالجة ومواجهة الأزمات، سواء تعلق الأمر بالإبادة الجماعية وجرائم النظام المحتل في غزة أو الأزمة الناجمة عن تغير المناخ، مثل ما نراه اليوم في الحرائق المدمرة في كاليفورنيا".

وأضاف: "في عالم اليوم المترابط، فإن الألم والمعاناة التي يشعر بها شخص واحد هي بمثابة الألم والمعاناة للجميع؛ نعرب عن تعازينا لجميع المتضررين من الحرائق في كاليفورنيا ونصلي لحل الأزمة في القريب العاجل".

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