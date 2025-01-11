رسالة الأربعين الحسيني هي المقاومة ضد الاستكبار العالمي

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه صرّح آية الله السيد مجتبی الحسيني، ممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق، في مؤتمر تكريم المبلّغين الدوليين للأربعين الحسيني، الذي عُقد يوم الخميس ظهرًا الموافق ٨ رجب المرجب ١٤٤٦هـ (٢٠ دي ١٤٠٣هـ) في قاعة مؤتمرات أمين بمركز إدارة الحوزات العلمية في قم، قائلاً: إن الملحمة العظيمة لصناعة الحضارة في الأربعين الحسيني تحمل العديد من البركات للأمة الإسلامية، ويجب استثمار هذه البركات لتعزيز العالم الإسلامي.

وأضاف: "اليوم، ورغم العقبات التي يضعها الاستكبار العالمي، فإن الرسالة الكبرى للأربعين الحسيني قد وصلت إلى جميع أنحاء العالم، وهذه الرسالة هي رسالة الكفاح ضد الاستكبار والمقاومة أمام الأعداء".

وأشار عضو مجلس خبراء القيادة إلى أن رسالة الأربعين اليوم قد أصبحت شائعة بين جميع المسلمين بل وحتى بين أتباع الديانات الأخرى. وقال: "رسالة الأربعين الحسيني هي المقاومة ضد قوى الكفر والاستكبار العالمي".

وتحدّث آية الله الحسيني عن دور العلماء والحوزات العلمية في نشر وتوضيح رسالة مسيرة الأربعين الحسيني، وقال: "إن علماء الشيعة اليوم يلعبون دورًا تاريخيًا في نشر رسالة الأربعين".

وأضاف ممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق: "في هذه المسيرة الكبرى، نشهد حضور العديد من الأشخاص من مختلف الدول بل وحتى من مذاهب وديانات أخرى، وهذا يدل على تنامي محبة أهل البيت (عليهم السلام) والإمام الحسين (عليه السلام) في قلوب شعوب العالم".

وفي ختام كلمته، قال: "من الضروري أن أتوجّه بالشكر لطلاب الحوزات العلمية والمبلّغين الدوليين الكرام الذين اضطلعوا بالمهمة الجسيمة للتبليغ الديني وإرشاد الزائرين في هذه الحركة العظيمة ذات البعد الروحي.