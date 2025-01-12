 نظرة المستخدمين ووسائل الإعلام العربية إلى أبعاد زيارة السوداني إلى إيران

وكالة مهر للأنباء- قسم الشؤون الدولية: إن هذه الزيارة حظيت باهتمام وسائل الإعلام والمحللين في العالم العربي، حيث جاءت في ظل توترات واسعة في المنطقة والحاجة إلى تعزيز التعاون المشترك بين دول غرب آسيا لمكافحة الإرهاب وقضايا أخرى مثل الشؤون الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة "شفق نيوز" بأن زيارة السوداني إلى إيران واجتماعه مع المسؤولين هناك تناولت تنفيذ عدد من الاتفاقيات الثنائية بين بغداد وطهران، بما في ذلك إعادة تصدير الغاز الإيراني إلى العراق ونقل غاز تركمانستان إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية.

أفادت مصادر مطلعة بأن المفاوضات بين مسؤولي البلدين تناولت مكافحة الإرهاب الدولي وتعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات الإرهابية في المنطقة.

من جانبه، أكد موقع قناة "2 عراق" الفضائية أن رئيس الوزراء العراقي، خلال زيارته لإيران ولقائه برئيس الجمهورية الإيرانية، ناقش أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك بين طهران وبغداد، بما في ذلك ملف تصدير الغاز.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات على مستوى الوزراء العراقيين والإيرانيين خلال الأيام المقبلة لدراسة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

موقع "العراق اليوم" الإخباري نقل عن مصادر سياسية مطلعة أن اجتماعات السوداني مع المسؤولين الإيرانيين أكدت، بخلاف ما روجت له وسائل الإعلام المغرضة، على ضرورة بقاء مؤسسة الحشد الشعبي في العراق. كما تم خلال هذه الزيارة التشديد على تعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين بغداد وطهران.

أما وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد ذكرت أن زيارة السوداني إلى إيران أظهرت سعي رئيس الوزراء العراقي لتوسيع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك مع طهران بهدف تخفيف التوترات وترسيخ الأمن الإقليمي والدولي. وأكدت الوكالة أن هذه الزيارة، التي جاءت في ظل التوترات الإقليمية، تحمل أهمية كبيرة، حيث تناولت قضايا حيوية في المجالات الاقتصادية والأمنية.

من جهتها، كتبت "روسيا اليوم" أن محادثات السوداني مع الرئيس الإيراني ركزت على العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين. كما تناولت هذه المباحثات الاتفاقيات الثنائية وتوسيع الشراكة البناءة بين العراق وإيران.

وكالة "سبوتنيك عربي" أشارت إلى توقيع ثماني اتفاقيات بين إيران والعراق خلال زيارة السوداني إلى إيران. كما أفادت الوكالة بأن زيارة السوداني إلى إيران في ظل الظروف الحالية للمنطقة تحظى بأهمية كبيرة.

إلى جانب وسائل الإعلام العربية، حظيت زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران باهتمام خاص من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

كتب أحد المستخدمين العراقيين: "استئناف تصدير الكهرباء من إيران إلى العراق بقدرة 625 ميغاواط يُعدّ أحد إنجازات زيارة السوداني الأخيرة إلى إيران ومفاوضاته مع الأطراف الإيرانية."

وأكد مستخدم آخر: "البعثيون الصهاينة في العراق يحاولون التشويش على زيارة السوداني إلى إيران، لأن نتائج هذه الزيارة جاءت عكس ما كانوا يتمنونه. الإمام خامنئي يُحبط مخططات هؤلاء الصهاينة."

وكتب مستخدم ناطق بالعربية: "السوداني خلال زيارته إلى إيران التقى بقائد الثورة الإسلامية، وهذا اللقاء يحمل دلالة مهمة، خاصة أن سماحته لم يلتقِ بأحد خلال هذه الفترة، ما يعكس المكانة الاستراتيجية للعراق."

وأورد مستخدم آخر نقلاً عن السوداني: "العراق يتابع مشاريعه المشتركة مع إيران، خاصة في مجالي الإسكان والنقل. تعزيز العلاقات مع إيران ضروري لتحقيق المصالح المشتركة."



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