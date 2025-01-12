السفير الصربي يزور مرقد السيدة المعصومة (ع)

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن السفير الصربي زار صباح اليوم المرقد الطاهر للسيدة المعصومة (ع) وتجوّل في مختلف أقسام هذا المكان المقدس. وقد رافقه في الزيارة حجة الإسلام السيد مصطفى ميرفندرسكي، الخبير الدولي في المرقد، الذي قدّم شرحاً عن شخصية السيدة المعصومة (ع) ودورها البارز ثقافياً وتاريخياً بين الشيعة وفي المجتمع الإيراني بشكل خاص.

وتضمنت الزيارة، التي استغرقت ساعة واحدة، التعرف على العمارة والتاريخ الخاص بالمباني التابعة للمرقد الطاهر ووظائفها المختلفة عبر العصور، بالإضافة إلى التعرف على شخصيات العلماء المدفونين في المرقد وزيارة الأروقة والصحون المختلفة.

وأشار كمال ثريا أردكاني، رئيس إدارة الشؤون الدولية في المرقد الطاهر للسيدة المعصومة (ع)، إلى تقديم خدمات لـ 2,300 زائر مسلم من 19 دولة خلال الأشهر الثلاثة من فصل الخريف هذا العام. وأضاف أنه تم أيضاً تقديم خدمات سياحية لزوار غير مسلمين من 36 دولة حول العالم خلال نفس الفترة.

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