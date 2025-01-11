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١١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٤٣ م

شركة النفط الايرانية: إنتاج النفط سيرتفع بمقدار 250 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام

شركة النفط الايرانية: إنتاج النفط سيرتفع بمقدار 250 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية: "إن المصنعين المحليين شركاء تجاريون لصناعة النفط، وبحلول نهاية العام سيرتفع إنتاج البلاد بمقدار 250 ألف برميل يوميا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال حميد بورد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية: "خلال الأشهر الأربعة الماضية، زاد إنتاج النفط والغاز وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وتم إضافة أكثر من 100 ألف برميل من النفط يوميا إلى إنتاج البلاد، وبحلول نهاية العام، من المتوقع أن يصل هذا الارتفاع إلى 250 ألف برميل يومياً".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية: "إن المصنعين المحليين هم شركاء تجاريون لصناعة النفط، وكان لنا اجتماعات معهم لمناقشة القضايا، إن تصنيع الحفارات والتوربينات وكل الأجزاء التي تحتاجها صناعة النفط يقربنا من الاكتفاء الذاتي".

رمز الخبر 1952862

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