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١٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٥٥ م

زيادة انتاج النفط الخام في ايران بنسبة 70 إلى 100 الف برميل

زيادة انتاج النفط الخام في ايران بنسبة 70 إلى 100 الف برميل

 اعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية حميد بورد، عن زيادة انتاج النفط الخام بين 70 و 100 الف برميل والغاز الخام بين 50 و 70 الف متر مكعب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية حميد بورد ان عملية استخراج النفط الخام والغاز الخام مناسبة مضيفا ان الاشهر الثلاثة الماضية شهدت زيادة في انتاج النفط الخام بين 70 و 100 الف برميل والغاز الخام بين 50 و 70 الف متر مكعب.

واكد بورد ان هذه الزيادة في استخراج النفط والغاز الخامين هي حصيلة الجهد الدؤوب للعاملين في المناطق النفطية لاسيما في شركة "متن" ونفط وغاز اروندان".

واوضح المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية مساعد وزير النفط انه يتم حاليا استخراج اكثر من مليار متر مكعب من الغاز الخام يوميا.

وكان وزير النفط محسن باك نجاد قد قال اليوم ان زملائي استطاعوا في ظل تغيرات العملية في مصافي النفط وزيادة التغذية، اضافة اكثر من 10 ملايين لتر يوميا الى انتاج النفط والغاز، والحال ذاته فيما يتعلق بالبنزين.

رمز الخبر 1951998

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