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١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٣ ص

رؤساء الموساد والشاباك يتوجهون إلى قطر

رؤساء الموساد والشاباك يتوجهون إلى قطر

أفادت مصادر إخبارية بأن ديفيد بارنيا، رئيس الموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية لكيان الاحتلال الإسرائيلي)، ورونين بار، رئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي للكيان)، سيتوجهان إلى الدوحة، قطر، لمواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وسائل إعلام فلسطينية، أعلن مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي في بيان أن بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً بحضور وزير الحرب يسرائيل كاتس ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وفي هذا الاجتماع، وافق نتنياهو على سفر رؤساء الموساد والشاباك وممثل عن الجيش إلى الدوحة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

تزامناً مع الاجتماع، شهدت مدينة حيفا المحتلة مظاهرات واسعة، حيث طالب المحتجون الإسرائيليون بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.

ودعا المشاركون المسؤولين الإسرائيليين إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق مع المقاومة لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. كما حثت عائلات الأسرى الوفد الإسرائيلي المفاوض على استغلال الفرصة وعدم إضاعتها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن هناك احتمالاً للتوصل إلى نتائج في المفاوضات الجارية في الدوحة بوساطة قطرية ومصرية وبدعم من الولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن وزير الشؤون الاستراتيجية في كيان الاحتلال، "ران ديرمر"، أجرى محادثات في فلوريدا مع ممثل عن ترامب في الشرق الأوسط بشأن اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يسافر ستيف ويتكاف، المبعوث الخاص لدونالد ترامب في الشرق الأوسط، مساء الأربعاء إلى الدوحة للانضمام إلى مفاوضات التبادل.

وأفاد الموقع نفسه أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صرح بأن التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة بات قريباً للغاية

رمز الخبر 1952871

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